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Bu sesler tüyler ürpertti! İşte insan kulağının duyabildiği ilk örümcek müziği

ABD'de organik kimya alanında faaliyet gösteren bir araştırmacı, bilim kurgu filmlerini aratmayan bir çalışmaya imza attı. Örümceklerin ördüğü ağların titreşimlerini notalara dönüştüren bilim insanı, insan kulağının duyabileceği ilk 'örümcek müziği'ni yaptı. Eklem bacaklıların kendi türleri ile titreşimler sayesinde haberleştiğini hatırlatan uzmanlar bu seslerin anlamının çözülmesi halinde insanların örümceklerle temel seviyede iletişim kurabileceği görüşünde.

A Haber
Giriş Tarihi: 14.04.2021 09:19 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 09:21
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Bu sesler tüyler ürpertti! İşte insan kulağının duyabildiği ilk örümcek müziği

Bu gizemli müzik insan icadı enstrümanlarla hazırlanmış bir eser değil. Örümcek ağlarının neden olduğu titreşimlerin bir araya getirilmiş hali. Bir anlamda örümcek müziği.

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Bu sesler tüyler ürpertti! İşte insan kulağının duyabildiği ilk örümcek müziği

ABD'de kimya ve mühendislik alanında çalışmalar yürüten Markus Buehler isimli bilim insanı oldukça sıra dışı bir çalışmaya imza attı.

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Bu sesler tüyler ürpertti! İşte insan kulağının duyabildiği ilk örümcek müziği

ÖRÜMCEK AĞI TİTREŞİMLERİNDEN DİJİTAL MELODİ

Örümceklerin müzik aleti arpı andıran ağ desenlerini inceleyen Buehler, her ipliğin çıkardığı titreşimlerden kolaj yaptı. Ortaya da tüyler ürperten müzik çıktı.

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Bu sesler tüyler ürpertti! İşte insan kulağının duyabildiği ilk örümcek müziği

Buehler, örümceklerin inşa ederken, avlanırken ve beslenirken ördüğü ağ kombinasyonlarını inceleme altına aldı.

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Bu sesler tüyler ürpertti! İşte insan kulağının duyabildiği ilk örümcek müziği

Örümceklerin her durum için farklı bir ağ şablonuna sahip olduğunu ve bu ağların titreşimi sayesinde türleri ile iletişim kurduğunu vurguladı.