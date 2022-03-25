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Bu horoz görenleri şaşkına çevirdi! Kesileceğini anlayınca işte böyle dile geldi

İHA
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Giriş: 25.03.2022 14:23
Güncelleme:25.03.2022 14:25
Antalya’nın Manavgat ilçesinde sahibinin kesmek için tuttuğu horoz, bıçağı görünce önce Allah, sonra da Anne diye feryat etmeye başladı. Horoz’un çıkardığı sesler karşısında neye uğradığını şaşıran sahibi, elindeki bıçağı ve horozu bırakıp kesmemeye karar verdi. Ali Dibek’e ait 2 yaşındaki horoz, öteki horozlar gibi ötmek yerine tavuklara benzer sesler çıkarıyor. O anlar kamerada..
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