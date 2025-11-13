13 Kasım 2025, Perşembe

Bozdoğan’da araç yüklü tırda yangın: Araçlar kullanılamaz hale geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2025 18:21
Olay, Bozdoğan ilçesi Altıntaş Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üzerinde araç yüklü olan tırın dorse bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yüklü araçlara sıçradı. Alevleri fark eden tır sürücüsü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangını müdahale ederek söndürdü. Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, tırda yüklü olan araçlar da kullanılamaz hale geldi. Yapılan ilk incelemelere göre yangının tırın balatalarından çıktığı tahmin edilirken, kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
