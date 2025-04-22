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Botoks bu hale getirdi: Yüzü şişti, tanınmayacak hale geldi

Botoks bu hale getirdi: Yüzü şişti, tanınmayacak hale geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.04.2025 21:50
Kuaför olduğu öğrenilen Sibel Çınar, bir estetik merkezinde yüzüne botoks ve dolgu yaptırdı. Enjekte edilen sıvıdan sonra bir anda yüzü şişmeye başlayan kadın tanınmaz hale geldi. Hastaneye başvuran ve tedavi altına alınan kadın içler acısı durumunu paylaşarak "Bilmediğiniz hiçbir yere gitmeyin, doktor harici kimseye yaptırmayın arkadaşlar" diyerek uyarıda bulundu.
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Botoks bu hale getirdi: Yüzü şişti, tanınmayacak hale geldi
Botoks bu hale getirdi: Yüzü şişti, tanınmayacak hale geldi
Botoks bu hale getirdi: Yüzü şişti, tanınmayacak hale geldi
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