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Bostancı'da bisikletliye çarpıp kaçmıştı! O anlar kamerada

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Giriş: 01.08.2023 21:06
Kadıköy Bostancı sahil yolunda, otomobiliyle bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak hayatının kaybetmesine neden olan sürücünün kaçtığı görüntüler ortaya çıktı.
Bostancı’da bisikletliye çarpıp kaçmıştı
Bostancı'da bisikletliye çarpıp kaçmıştı
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