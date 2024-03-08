09 Mart 2024, Cumartesi
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Boşanmak isteyen eşini adliyede darbetti! Daha önce de bıçakla kovalamış
MARDİN'in Midyat ilçesinde, boşanma aşamasındaki 4 kız çocuğu annesi Elbiren E. (35), eşi H.E. (37) tarafından adliyede saldırıya uğradı. Vücuduna aldığı darbeler sonucu hastaneye kaldırılan Elbiren’in, daha önce de bıçakla kovaladığı kocasından kaçıp markete girerek kurtulduğu ortaya çıktı. Hastanede tedavisi süren Elbiren E., "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bugün de bile hala şiddete uğrayan kadınlardan biriyim ben. 4 kız çocuğum var. Devlet büyüklerine sesleniyorum, kurtarın beni bu adamdan" dedi.