Bolu’daki yangında itfaiye raporundaki skandal! Otele gitmeden rapor imzalamış

Giriş: 13.08.2025 08:58
Milyonların yüreğini yakan Bolu'daki otel faciasına ilişkin dava 22 Eylül'de devam edecek. Mahkeme öncesi ortaya çıkan bir gelişme büyük bir ihmali gözler önüne serdi. İddiaya göre yangın raporunu veren itfaiye eri İrfan Acar'ın incelemelerde bulunmak için otele hiç gitmediği tespit edildi. Duruşmada "Oteli bizzat incelediğini" öne süren İrfan Acar'ın otomobili otelin yakınlarından bile geçmemiş.
