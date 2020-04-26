26 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bolu'da iftar için ekmek yaparken odunluğu yaktılar |Video

Bolu'da iftar için ekmek yaparken odunluğu yaktılar |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
26.04.2020
Bolu'da, merkeze bağlı Yakabayat köyünde iftar için ekmek yapılan taş fırında yangın çıktı. Yangın, fırının bitişiğinde bulunan odunluğa da sıçradı. İtfaiye ve köylüler tarafından söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Yakabayat köyünde meydana geldi. Hüseyin Metyar'ın ailesiyle birlikte yaşadığı evin yanında bulunan taş fırında iftar için ekmek yaptıkları sırada yangın çıktı.

Yangın, taş fırından bitişiğinde bulunan odunluğa da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylüler de itfaiye gelene kadar yangına müdahale ederek eve sıçramasını önledi. İtfaiye ekipleri de yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Yangında odunluk yanarak kullanılamaz hale geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

80 yaşındaki anneannelerine torunlardan sürpriz
80 yaşındaki anneannelerine torunlardan sürpriz
İftar için ekmek yaparken odunluğu yaktılar
İftar için ekmek yaparken odunluğu yaktılar
Otomobille çarpışan ekip aracındaki 2 polis yaralandı
Otomobille çarpışan ekip aracındaki 2 polis yaralandı
Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavga
Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavga
‘Babam dilendiriyor’ diyen çocuklara polis yardım etti
‘Babam dilendiriyor’ diyen çocuklara polis yardım etti
Sağlık personeline otobüs şoföründen çirkin sözler
Sağlık personeline otobüs şoföründen çirkin sözler
İzmit Körfezi’nde renli görüntüler
İzmit Körfezi’nde renli görüntüler
Ekmek dağıtan 2 kişi saldırıya uğradı
Ekmek dağıtan 2 kişi saldırıya uğradı
Nesli tükenmekte... Erzincan'da görüntülendi
Nesli tükenmekte... Erzincan'da görüntülendi
Koronavirüs partisine baskın
Koronavirüs partisine baskın
Banyodan gelen sesi duydu! Görünce...
Banyodan gelen sesi duydu! Görünce...
CHP'li belediyenin 5 kuruşluk ekmek yalanı
CHP'li belediyenin 5 kuruşluk ekmek yalanı
Daha Fazla Video Göster