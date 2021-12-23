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Bolu'da göz doktoruna saldırı! Bakan Koca: Hakkında "beyaz kod" verilen kişi tutuklandı

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Giriş: 23.12.2021 22:34
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hakkında 'beyaz' kod verilen saldırganın tutuklandığını anımsatarak, "Bolu A.İ.B. Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, görevi başındaki doktora saldıran ve hakkında beyaz kod verilen kişi tutuklandı. Saldırgan, olayda, sıra bekleyen hastaları da rahatsız etmişti. Sağlıkta şiddete karşı harekete geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bolu'da göz doktoru Emre Bilgin hasta yakını tarafından saldırıya uğrayarak burnu ve dişlleri kırılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak saldırganın tutuklandığını açıkladı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor Emre Bilgin, görev yaptığı hastaneni göz polikliniğinde saldırıya uğradı. Olay gündüz saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Muayene için sıra bekleyen M. Kaya ile nikahlı eşi olan Y.E. Demir poliklinikte görev yapan hemşirelerle sıra nedeniyle tartışmaya girdi. M. Kaya'nın hemşirelere hakaret içerikli sözler savurması, kavganın fitilini ateşledi.

Sonrasında ise Y.E. Demir, göz doktoru Emre Bilgen'e yumruk atarak darp etti. Saldırının ardından yüzüne aldığı darbelerle yaralanan Doktor Bilgin, meslektaşları tarafından tedavi altına alındı. Doktoru yaralayan saldırgan Y.E. Demir polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Saldırgan Y.E.D. Bahçelievler Polis Merkezindeki ifadesinin ardından, görevli doktoru darp etmek suçundan Savcılığa sevk edildi. Y.E. Demir Çıkarıldığı mahkemece Kasten yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Kaya ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş olayla ilgili şu yazılı açıklamada bulundu:

"BAİBÜ Göz Polikliniği içerisinde muayene için sıra bekleyen M. Kaya (43) ile imam nikahlı eşi olan Y.E. Demir (24) isimli şahısların poliklinik çalışanı hemşireler ile sıra nedeniyle tartıştıkları, tartışma esnasında bayan şahsın görevlilere hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu, Y.E. Demir isimli şahsın da E. Bilgen (30) isimli poliklinikte görevli göz doktoruna yumruk atmak suretiyle yaraladığı tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlara istinaden 'Kasten Yaralama Tehdit ve Hakaret' suçlarından tahkikata başlanması, Y. E Demir isimli şahsın mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmiş, M. Kaya isimli şüphelinin ise alınan ifadesi sonrası serbest bırakılmış. Şüpheli Y.E. Demir tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş. Şüpheli nitelikli kasten yaralama suçundan tutuklanmıştır."

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hakkında 'beyaz' kod verilen saldırganın tutuklandığını anımsatarak, "Bolu A.İ.B. Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, görevi başındaki doktora saldıran ve hakkında beyaz kod verilen kişi tutuklandı. Saldırgan, olayda, sıra bekleyen hastaları da rahatsız etmişti. Sağlıkta şiddete karşı harekete geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



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