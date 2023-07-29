Bolu’da esrarengiz kazı! 15 maden işçisi getirildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde, yaşlı bir çifte ait arazide 3 aydır kazı yapılıyor. Zonguldak'tan 15 madenci tarafından yerin metrelerce altında yapılan ve büyük gizlilik içerisinde yürütülen esrarengiz kazıda ne arandığıyla ilgili bilgi verilmiyor.