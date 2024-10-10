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Bolu’da 2 işçi alüminyum levha altında kaldı

Bolu’da 2 işçi alüminyum levha altında kaldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 09:57
Bolu’da mobilya deposunda çalışan 2 işçinin üzerine alüminyum levha devrildi. Levhanın altında kalan 2 işçi yaralandı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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