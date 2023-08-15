Bolu son 94 yılın en sıcak gününü yaşadı!

Dünyada sıcaklıkların rekor seviyeye ulaşması ve ülkemizde görülen Basra sıcakları, Bolu’yu da etkiledi. Bolu'da, hava sıcaklığı 42.8 derece olarak ölçüldü. Bolulular son 94 yılın en sıcak gününü yaşadı.