23 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bolu Kartalkaya yangınında ikinci duruşma
Bolu Kartalkaya yangınında ikinci duruşma

Bolu Kartalkaya yangınında ikinci duruşma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.09.2025 10:25
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 2. duruşması başladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bolu Kartalkaya yangınında ikinci duruşma
Alanya’da trafik kazası
Alanya’da trafik kazası
Bolu Kartalkaya yangınında ikinci duruşma
Bolu Kartalkaya yangınında ikinci duruşma
Komşu dehşeti! Oyun oynayan çocuklara ateş açtı
Komşu dehşeti! Oyun oynayan çocuklara ateş açtı
Otomobilde uyuşturucuya 1 gözaltı
Otomobilde uyuşturucuya 1 gözaltı
1,5 yıllık öksürüğün nedeni şaşkına çevirdi!
1,5 yıllık öksürüğün nedeni şaşkına çevirdi!
Gülşan Kıyak’a ait günlük incelenecek
Gülşan Kıyak'a ait günlük incelenecek
Havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı
Havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı
Akdeniz’de balık bereketi
Akdeniz’de balık bereketi
A Haber facianın yaşandığı o evde
A Haber facianın yaşandığı o evde
Güneşi kıskandıran ayçiçeği tarlaları göz kamaştırıyor
Güneşi kıskandıran ayçiçeği tarlaları göz kamaştırıyor
İstanbul’da metrobüs kazası
İstanbul’da metrobüs kazası
Mavi Vatan’da uyuşturucu operasyonu
Mavi Vatan'da uyuşturucu operasyonu
Daha Fazla Video Göster