13 Mart 2025, Perşembe
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Boğazına şeker kaçan çocuk Heimlich manevrasıyla kurtarıldı! O anlar ise kameralara yansıdı
Diyarbakır Silvan'da Milli Egemenlik İlkokulu'nda teneffüste 1. sınıf öğrencisinin boğazına şeker kaçtı. Çocuğun o sırada koridorda olan sınıf öğretmeni Tuncay Karakuş'a boğazını işaret etmesiyle öğretmen, Heimlich manevrasıyla çocuğu kurtardı. Sınıf Öğretmeni Karakuş'un çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasına yansıdı.