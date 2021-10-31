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Bodrum'da 20 kedinin ölüsü bulundu! Tarım ilacıyla mı zehirlediler?

DHA
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Giriş: 31.10.2021 17:55
Muğla Bodrum’da, iki ayrı mahallede, tarım ilacıyla zehirlendikleri öne sürülen 20 kedinin cansız bedeninin bulunmasına ilişkin Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Ölen kedilerden biri ile kısa süre önce oyun oynayan 6 yaşındaki bir çocuğun da fenalaştığı ortaya çıktı.
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