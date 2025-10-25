Bodrum FK, Iğdır FK karşısında liderliğini koruma peşinde

25 Ekim 2025, Cumartesi

Giriş: 25.10.2025 12:51
Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Bodrum FK, yarın saat 19.00’da Bodrum İlçe Stadı’nda Iğdır FK’yı ağırlayacak. Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde yapılan tempolu antrenmanların ardından sahadan galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Taraftar desteğinin kritik olduğunu vurgulayan ekip, iç sahadaki namağlup serisini devam ettirmeye odaklandı.
