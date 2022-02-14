Bitki çaylarına dikkat! Şifa bulayım derken sağlığınızdan olmayın

Bitki çayları birçoğumuz için günün vazgeçilmezleri arasında. Kilo vermek isteyenler tarafından özellikle tercih edilen bitki çayları, doğru kullanımda oldukça faydalı. Ancak bilinçsiz bir biçimde tüketilen bitki çayları büyük zararları beraberinde getirebiliyor.