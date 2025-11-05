05 Kasım 2025, Çarşamba

Biricik evlatları 17 günlükken öldü! Acı ölümün sebebi, özel hastane mi?
Biricik evlatları 17 günlükken öldü! Acı ölümün sebebi, özel hastane mi?

Biricik evlatları 17 günlükken öldü! Acı ölümün sebebi, özel hastane mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2025 11:36
Hacer ve Ahmet Çetiner çiftinin biricik evlatları; Ahsen Meva Çetiner, Ankara'da özel bir hastanede dünyaya geldi. Ancak bebeğin ufak bir nefes problemi vardı, yenidoğan bakımına alındı. Doğumun ardından üçüncü gün bebeklerinin yanına giden Çetiner çifti, minik kızlarını kafası şişmiş, gözü kızarmış halde buldu. Ardından da 17'inci günde talihsiz bebek hayatını kaybetti. Çetiner ailesi, bu acı kaybın ardında; özel hastanenin ihmali olduğunu düşünüyor. İddialarına göre hastane çalışanları; bebeği düşürdü. Mahkemeye taşınan bu iddia sonucunda 6 şüpheli hakkında hapis istemi ile dava açıldı.
