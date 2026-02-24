CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Ekonomi Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
"Savunma ihracatımız yüzde 48 arttı"
Gündem "Savunma ihracatımız yüzde 48 arttı"
"SANCAR SİDA Türkiye’nin caydırıcılığını bir üst seviyeye taşıyacak"
Gündem "SANCAR SİDA Türkiye’nin caydırıcılığını bir üst seviyeye taşıyacak"
Başkan Erdoğan: Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum
Gündem Başkan Erdoğan: Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum
Diş kirası nedir, sürüyor mu?
Yaşam Diş kirası nedir, sürüyor mu?
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan: Tek derdimiz küresel barış!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde düzenlenen HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Sancar SİDA'nın envantere girdiğini belirterek Türkiye'nin dünyada yükselen bir yıldız olduğunu vurguladı. Tek amaçlarının küresel barış olduğunu ifade eden Erdoğan, kimsenin toprağında gözlerinin olmadığını söyledi. Veri güvenliğine de dikkat çeken Erdoğan, "Yazılım milli değilse güvenli gelecek olmaz" dedi.

Gündemden Videolar

65 yaş üstüne doğal gaz müjdesi
65 yaş üstüne doğal gaz müjdesi
14 aylık kızıyla saldırıya uğrayan baba A Haber'de
14 aylık kızıyla saldırıya uğrayan baba A Haber'de
ABD savaş gemisi Girit'te! İran'a olası saldırı ne zaman?
ABD savaş gemisi Girit'te! İran'a olası saldırı ne zaman?
ABD İran savaşını PJAK kartı ile mi gerçekleştirecek?
ABD İran savaşını PJAK kartı ile mi gerçekleştirecek?
Terör örgütleri İran'a mı taşınıyor?
Terör örgütleri İran'a mı taşınıyor?
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e sert yanıt
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e sert yanıt
Öğretmen ataması olacak mı?
Öğretmen ataması olacak mı?