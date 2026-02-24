Başkan Erdoğan: Tek derdimiz küresel barış!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde düzenlenen HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Sancar SİDA'nın envantere girdiğini belirterek Türkiye'nin dünyada yükselen bir yıldız olduğunu vurguladı. Tek amaçlarının küresel barış olduğunu ifade eden Erdoğan, kimsenin toprağında gözlerinin olmadığını söyledi. Veri güvenliğine de dikkat çeken Erdoğan, "Yazılım milli değilse güvenli gelecek olmaz" dedi.