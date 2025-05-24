Bir Türkünün Hikayesi | Efe Kadir ve Al Fadime’nin kara sevdası

A Haber ve A Haber Radyo’nun beğeniyle takip edilen Bir Türkünün Hikayesi programında bu hafta Afyon yöresine ait 'Al Fadimem’ türküsü işlendi. Bazı insanlar birbirini öyle sever ki, kelimeler yetmez anlatmaya. Ama ne yazık ki her sevda masalı mutlu sonla bitmez. Zaman, mesafe, kader. Bir şekilde araya girer ve o sevda gün gelir kalbin en derin köşesinde saklı bir yara olur. Efe Kadir’in Fadime’ye hasreti türkü olup yüreklere düştü. Al Fadimem türküsünün destanlaşan hikayesi

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