07 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bir evi mesken tuttular! Vatandaşlar tedirgin

Bir evi mesken tuttular! Vatandaşlar tedirgin

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.07.2023 08:51
Havaların ısınmasıyla birlikte yurdun çeşitli noktalarında yılanlar ortaya çıkmaya başladı. Son olarak bir evi mesken tutan yılanlar ağaçların tepesine kadar çıkıyor. İşte o ilginç görüntüler…
Bir evi mesken tuttular! Vatandaşlar tedirgin BİR EVİ MESKEN TUTTULAR! VATANDAŞLAR TEDİRGİN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bir evi mesken tuttular! Vatandaşlar tedirgin
Bir evi mesken tuttular! Vatandaşlar tedirgin
Tarihe ışık tutuyor
Tarihe ışık tutuyor
Gözünden çıkanlar şaşkına çevirdi
Gözünden çıkanlar şaşkına çevirdi
İSKİ borusu patladı araba havalandı
İSKİ borusu patladı araba havalandı
Karadenizli fenomenden Zigana Tüneli yorumu
Karadenizli fenomenden Zigana Tüneli yorumu
İstanbul’da fabrika yangını
İstanbul'da fabrika yangını
Akrebe ip bağlayıp gezdirdi
Akrebe ip bağlayıp gezdirdi
Didim’de kafeye dalan otomobil kamerada
Didim’de kafeye dalan otomobil kamerada
Tatil planı yapacak olanlar dikkat
Tatil planı yapacak olanlar dikkat
İstanbul’da operasyon! 20 milyon TL değerinde...
İstanbul'da operasyon! 20 milyon TL değerinde...
Belediye binasına ateş eden müteahhit adliyede!
Belediye binasına ateş eden müteahhit adliyede!
İslam ve medeniyet tasavvuru
İslam ve medeniyet tasavvuru
Daha Fazla Video Göster