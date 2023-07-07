Bir evi mesken tuttular! Vatandaşlar tedirgin

Havaların ısınmasıyla birlikte yurdun çeşitli noktalarında yılanlar ortaya çıkmaya başladı. Son olarak bir evi mesken tutan yılanlar ağaçların tepesine kadar çıkıyor. İşte o ilginç görüntüler…

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