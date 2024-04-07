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Bir de böyle deneyin! Tadı damağınızda kalacak mantı tarifi

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.04.2024 08:59
Güncelleme:07.04.2024 09:20
Kayseri'nin en meşhur lezzetlerinden biridir mantı. Yapımı uzun sürer ama tadı damağımızda kalır. Şef Yıldız Öz Samaha da mantının evde en hızlı yapılabilen fırında mantı tarifini anlattı. İşte püf noktaları...

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