30 Temmuz 2024, Salı
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Bipolar hastası kadın çarşafla kendini astı! Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti
Kuşadası'nda yaşayan 43 yaşındaki Özlem Duman, iddiaya göre bir süredir bipolar hastasıydı. Daha önce de birkaç kere intihar teşebbüsünde bulunan kadın, geçtiğimiz günlerde Değirmendere Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katında saat 15.30 sıralarında yanında getirdiği çarşafla kendini astı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Özlem Duman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç kadının intihar etmeden birkaç gün önce sosyal medya hesaplarından video yayınladığı öğrenildi.