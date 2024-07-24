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Beylikdüzü’nde site dairesine özel harekat destekli terör operasyonu

Beylikdüzü’nde site dairesine özel harekat destekli terör operasyonu

İHA
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Giriş: 24.07.2024 13:16
Beylikdüzü’nde Terörle Mücadele ve Özel Harekat polisleri, bir sitenin dairesine terör operasyonu düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken evden silahlar çıktığı öğrenildi.
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Beylikdüzü’nde özel harekat destekli terör operasyonu
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