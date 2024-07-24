24 Temmuz 2024, Çarşamba
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Beylikdüzü’nde site dairesine özel harekat destekli terör operasyonu
Beylikdüzü’nde Terörle Mücadele ve Özel Harekat polisleri, bir sitenin dairesine terör operasyonu düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken evden silahlar çıktığı öğrenildi.