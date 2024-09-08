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Beykoz’da düğün konvoyunda havaya böyle ateş açtılar

Beykoz’da düğün konvoyunda havaya böyle ateş açtılar

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.09.2024 16:59
Beykoz’da düğün konvoyunda bulunan araçlardan havaya defalarca kez ateş edildi. Kadıköy’de ise bir grup genç kırmızı ışık yandığında arabalardan inerek halay çekti ardından aracın camlarından sarkarak oynamaya devam etti. O anlar çevredeki sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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