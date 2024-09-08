08 Eylül 2024, Pazar
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Beykoz’da düğün konvoyunda havaya böyle ateş açtılar
Beykoz’da düğün konvoyunda bulunan araçlardan havaya defalarca kez ateş edildi. Kadıköy’de ise bir grup genç kırmızı ışık yandığında arabalardan inerek halay çekti ardından aracın camlarından sarkarak oynamaya devam etti. O anlar çevredeki sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.