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Beşiktaş'ın adı nereden geliyor?

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Giriş: 14.01.2023 11:10
İstanbul'un her semti her ilçesi ayrı bir doku ve tarih barındırıyor. İşte o semtlerden biri de Beşiktaş. İstanbul'u Geziyorum ekibinin Beşiktaş izlenimleri…
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Beşiktaş'ın adı nereden geliyor?
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