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Benzin ile sobayı tutuştururken alev parlamasıyla yaralandı

Benzin ile sobayı tutuştururken alev parlamasıyla yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.01.2025 23:28
Olay saat 18.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çaylıca Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Evinde tek başına yaşayan ve sobayı tutuşturmak için benzin döken Ali Rıza Bayraktar, alevlerin parlaması nedeniyle vücudunun çeşitli yerleri yanarak ağır yaralandı. Yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Rıza Bayraktar, burada yapılan müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Benzin ile sobayı tutuştururken alev parlamasıyla yaralandı
Benzin ile sobayı tutuştururken alev parlamasıyla yaralandı
Benzin ile sobayı tutuştururken alev parlamasıyla yaralandı
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