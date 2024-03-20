20 Mart 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Belgrad Ormanı’nda 35 günde 3 esrarengiz ceset! Çıplak halde kravatlarla…
İstanbul Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı son günlerde bulunan cesetlerle gündeme geliyor. Şehrin en kıymetli ormanlık alanlarından olan bölgede kısa süre içerisinde esrarengiz cesetler bulunmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde 1 ay önce kaybolan Serhat Tekin Kantele'nin cesedi ormanda yarı gömülü vaziyette bulunurken, dün de çöp konteynerinin üzerinde gördükleri 'Ceset aşağıda' yazısını takip eden polis ekipleri 300 metre aşağıda bir erkeğe ait ceset buldu. Bugün ise Sarıyer'de 74 yaşındaki yaşlı bir adamın cesedi boş arazide bulundu. Geçtiğimiz ay ise yine aynı yerde kravatla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi bulmuştu.