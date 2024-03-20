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Belgrad Ormanı’nda 35 günde 3 esrarengiz ceset! Çıplak halde kravatlarla…

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Giriş: 20.03.2024 11:46
İstanbul Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı son günlerde bulunan cesetlerle gündeme geliyor. Şehrin en kıymetli ormanlık alanlarından olan bölgede kısa süre içerisinde esrarengiz cesetler bulunmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde 1 ay önce kaybolan Serhat Tekin Kantele'nin cesedi ormanda yarı gömülü vaziyette bulunurken, dün de çöp konteynerinin üzerinde gördükleri 'Ceset aşağıda' yazısını takip eden polis ekipleri 300 metre aşağıda bir erkeğe ait ceset buldu. Bugün ise Sarıyer'de 74 yaşındaki yaşlı bir adamın cesedi boş arazide bulundu. Geçtiğimiz ay ise yine aynı yerde kravatla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi bulmuştu.
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