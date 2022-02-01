Belarus Büyükelçisi’nden Turkuvaz’a ziyaret

Belarus Büyükelçisi Victor Rybak dün Turkuvaz Medya'yı özel bir ziyarette bulundu. aHaber Genel Müdürü Abdulhalik Çimen ile bir araya gelen Büyükelçi Rybak, Türkiye ile Belarus arasındaki ilişkinin çok üst düzeyde olduğuna dikkat çekerek, "Ülkelerimiz arasındaki dostluğun gün geçtikçe daha iyi olacağına inanıyorum" diye konuştu.