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Bel ağrınız varsa dikkat! Uzmanlardan uyarı: Arka cepte cüzdan taşımayın
Cüzdanın arka cepte taşınması omurga sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlar ise uyarıyor cüzdanı arka cepte taşımak omurgada eğriliğe sebep olabilir. Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı.
Cüzdanın arka cepte taşınması omurga sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlar ise uyarıyor cüzdanı arka cepte taşımak omurgada eğriliğe sebep olabilir. Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı.