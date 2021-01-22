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Bel ağrınız varsa dikkat! Uzmanlardan uyarı: Arka cepte cüzdan taşımayın

A Haber
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Giriş: 22.01.2021 08:45
Güncelleme:22.01.2021 09:38
Cüzdanın arka cepte taşınması omurga sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlar ise uyarıyor cüzdanı arka cepte taşımak omurgada eğriliğe sebep olabilir. Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı.

Cüzdanın arka cepte taşınması omurga sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlar ise uyarıyor cüzdanı arka cepte taşımak omurgada eğriliğe sebep olabilir. Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı.

Bel ağrınız varsa dikkat! Uzmanlardan uyarı: Arka cepte cüzdan taşımayın BEL AĞRINIZ VARSA DİKKAT! UZMANLARDAN UYARI: ARKA CEPTE CÜZDAN TAŞIMAYIN

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