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Bel ağrınız varsa dikkat! Uzmanlardan uyarı: Arka cepte cüzdan taşımayın

Cüzdanın arka cepte taşınması omurga sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlar ise uyarıyor cüzdanı arka cepte taşımak omurgada eğriliğe sebep olabilir. Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 22.01.2021 09:35 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 09:39
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Bel ağrınız varsa dikkat! Uzmanlardan uyarı: Arka cepte cüzdan taşımayın

Bel ve kalçanızda ağrı varsa dikkat! 'Cüzdan sendromu'na yakalanmış olabilirsiniz. Cüzdanın arka cepte taşınması siyatik sinir hasarına sebep olduğu iddia edildi.

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Bel ağrınız varsa dikkat! Uzmanlardan uyarı: Arka cepte cüzdan taşımayın

Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Dr. Mehmet Onur Yüksel, "Kalça bölgesinden geçen siyatik sinirlerin hasar görmesine neden olmakta. Bunun neticesinde bel fıtığında olduğu gibi kalçadan bacağa vuran ağrılar uyuşma şikayetleri görünmektedir. Çünkü siyatik sinirin hasarlanma derecesine bağlı olarak geçici veya kalıcı hasar meydana gelmektedir. Omurgada skolyoz dediğimiz eğriliğe neden olabilmektedir." ifadelerini kullandı.

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Bel ağrınız varsa dikkat! Uzmanlardan uyarı: Arka cepte cüzdan taşımayın

Yüksel, özellikle otururken arka cebe cüzdan konulmaması konusunda uyarıyor.

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Bel ağrınız varsa dikkat! Uzmanlardan uyarı: Arka cepte cüzdan taşımayın

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Bel ağrınız varsa dikkat! Uzmanlardan uyarı: Arka cepte cüzdan taşımayın

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