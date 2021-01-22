Bel ağrınız varsa dikkat! Uzmanlardan uyarı: Arka cepte cüzdan taşımayın

PANTOLONDAKİ BU DELİKLERİN NE İŞE YARADIĞINI BİLİYOR MUYDUNUZ? ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ

Giydiğimiz kot pantolonlardaki minik deliklerin ne işi yaradığını hep merak etmişizdir. Peki iPhoneların arkasındaki küçük delik ne işe yarıyor? Onların orada durmasının tıpkı diğer detaylar gibi özel bir nedeni var. İşte birbirinden ilginç o bilgiler...