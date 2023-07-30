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Bedirhan bebek anısına…

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Giriş: 30.07.2023 17:05
Bedirhan Karakaya daha 11 aylıkken annesiyle birlikte terör kurbanı oldu. İşte Bedirhan bebek ve annesi için hazırladığımız portre...
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Bedirhan bebek anısına…
Bedirhan bebek anısına…
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