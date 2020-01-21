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21.01.2020

Bebekleri ayakta sallamak yanlış! İşte sebep olduğu hastalıklar |Video

Bebekleri ayakta sallayarak uyutmanın sağlık açısından sorunlara yol açtığı ortaya çıktı. A Haber canlı yayınına konuk olan Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzman Doktoru Banu Yazıcı, bebekleri ayakta sallayarak uyutmanın ne gibi sağlık problemlerine yol açabileceği konusunda aileleri uyardı.

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