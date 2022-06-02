Bebek sahilden sonra Ümraniye metrosunda +18 görüntüler! Skandal hareketlere soruşturma

İstanbul Bebek sahilindeki cinsel ilişki görüntülerinin ardından bir skandal da Ümraniye’de yaşandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Ümraniye metrosunda 2 kişinin uygunsuz şekilde hareket ettiği görüldü. Uygunsuz görüntülerle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.