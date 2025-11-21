Bebek cinayeti 18 yıl sonra aydınlandı! Katil zanlısı anne tutuklandı

Kocaeli'de bundan 18 yıl önce çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulunmuştu. Failin izine rastlanmadı dosya rafa kalktı. İşte o dosya yeniden açıldı. Minik bebeğin annesi tarafından öldürülerek çöpe attığı belirlendi. Üstelik o katil anne tanınmış bir iş kadınıydı.

