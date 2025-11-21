21 Kasım 2025, Cuma

Bebek cinayeti 18 yıl sonra aydınlandı! Katil zanlısı anne tutuklandı
Bebek cinayeti 18 yıl sonra aydınlandı! Katil zanlısı anne tutuklandı

Bebek cinayeti 18 yıl sonra aydınlandı! Katil zanlısı anne tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2025 16:11
Kocaeli'de bundan 18 yıl önce çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulunmuştu. Failin izine rastlanmadı dosya rafa kalktı. İşte o dosya yeniden açıldı. Minik bebeğin annesi tarafından öldürülerek çöpe attığı belirlendi. Üstelik o katil anne tanınmış bir iş kadınıydı.
