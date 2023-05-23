Bayrampaşa'da tuvalet temizliği sırası kavgası cinayetle bitti! O anlar kamerada

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir tekstil atölyesinde tuvaleti kimin temizleyeceği ile ilgili tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, etraftakilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Daha sonra dükkan dışında da tartışan şahıslardan biri diğerini bıçaklayarak öldürdü.