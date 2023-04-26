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Bayrampaşa'da kimyasal madde paniği! Tüm caddeyi kapladı

DHA
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Giriş: 26.04.2023 11:35
Bayrampaşa'da bir kişi çöpe, içinde kimyasal benzeri madde bulunan bir kova bıraktı. Kağıt toplayıcısının kovayı almak için maddeyi çöpe dökmesiyle, 29 Ekim caddesi kırmızıya boyandı. Caddeyi kırmızıya çeviren madde, esnaf arasında endişeye neden oldu.
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