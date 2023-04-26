26 Nisan 2023, Çarşamba
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Bayrampaşa'da kimyasal madde paniği! Tüm caddeyi kapladı
Bayrampaşa'da bir kişi çöpe, içinde kimyasal benzeri madde bulunan bir kova bıraktı. Kağıt toplayıcısının kovayı almak için maddeyi çöpe dökmesiyle, 29 Ekim caddesi kırmızıya boyandı. Caddeyi kırmızıya çeviren madde, esnaf arasında endişeye neden oldu.