13 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Bayrampaşa Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı

Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2025 11:25
İstanbul Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında arlarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun detaylarını A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bayrampaşa Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Suça karışan çocuk düzenlemesi nasıl olacak?
Suça karışan çocuk düzenlemesi nasıl olacak?
Bayrampaşa Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu!
Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu!
Kadıköy’de 20 katlı inşaatta yangın
Kadıköy'de 20 katlı inşaatta yangın
Hızlı tren telaşı kazayla bitti!
Hızlı tren telaşı kazayla bitti!
Sigara bahanesi! Kuaförün parasını vermeden kaçtı
Sigara bahanesi! Kuaförün parasını vermeden kaçtı
Bisikletle çay servisi! Ölümden döndü
Bisikletle çay servisi! Ölümden döndü
Torosların eteğinde fındık hasadı
Torosların eteğinde fındık hasadı
Diyarbakır’da 269 kilo esrar ele geçirildi!
Diyarbakır’da 269 kilo esrar ele geçirildi!
Kanlı tartışma! 25 yaşındaki genç...
Kanlı tartışma! 25 yaşındaki genç...
Otomobil kamyona arkadan çarptı!
Otomobil kamyona arkadan çarptı!
21 kök kenevir imha edildi
21 kök kenevir imha edildi
Binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Daha Fazla Video Göster