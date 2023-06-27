Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir… İllere göre bayram namazı saatleri

Yarın Kurban Bayramı. Bayram namazı saatleri merak ediliyor. Bayram namazı nerede, saat kaçta kılınacak? Bayram namazı en erken ve en geç nerede kılınacak? Üç büyük ilde bayram namazı saatleri ne zaman? Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN