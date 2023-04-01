01 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Baykar konteyner kentte yaşam başladı: İmkanlar çok güzel

Baykar konteyner kentte yaşam başladı: İmkanlar çok güzel

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.04.2023 13:19
6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Baykar tarafından kurulan 2 bin kişilik konteyner kent sahiplerine teslim edildi. Konteyner kente yerleşenler “İmkanlar çok güzel” sözleriyle mutluluklarını dile getirdi.
Baykar konteyner kentte yaşam başladı
Baykar konteyner kentte yaşam başladı
İslahiye’ye 100 prefabrik konut
İslahiye'ye 100 prefabrik konut
Hakim eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yaktı
Hakim eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yaktı
Turist kadın Taksim’de dehşeti yaşadı!
Turist kadın Taksim'de dehşeti yaşadı!
İzmir’de kentsel dönüşüm sorunu
İzmir'de kentsel dönüşüm sorunu
Marmara ve Ege için yağış uyarısı
Marmara ve Ege için yağış uyarısı
Bir evde 6 kişi ölü bulundu
Bir evde 6 kişi ölü bulundu
Elazığ’da bir evde 6 kişi ölü bulundu
Elazığ’da bir evde 6 kişi ölü bulundu
Doktor balıklar sel tehdidi altında!
Doktor balıklar "sel" tehdidi altında!
Aksaray’da 10 yıldır aran katil yakalandı
Aksaray’da 10 yıldır aran katil yakalandı
İşte o ziyaretin hikayesi...
İşte o ziyaretin hikayesi...
Çakmak Hattı koruganları
"Çakmak Hattı" koruganları
Daha Fazla Video Göster