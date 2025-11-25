Başkan Erdoğan: Şiddetle mücadelede sıfır tolerans

Son 23 yılda şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 35,7'ye, istihdam oranının ise yüzde 35,8'e ulaştığını açıkladı. 2025 yılında Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle kritik bir eşiğin aşıldığını vurgulayan Başkan Erdoğan, nüfusu 100 bini geçen belediyelere konuk evi zorunluluğu getirildiğini ve kadına karşı suçlarda cezaların artırılarak caydırıcılığın yükseltildiğini ifade etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN