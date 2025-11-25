25 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Başkan Erdoğan: Şiddetle mücadelede sıfır tolerans
Başkan Erdoğan: Şiddetle mücadelede sıfır tolerans

Başkan Erdoğan: Şiddetle mücadelede sıfır tolerans

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2025 15:12
Son 23 yılda şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 35,7'ye, istihdam oranının ise yüzde 35,8'e ulaştığını açıkladı. 2025 yılında Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle kritik bir eşiğin aşıldığını vurgulayan Başkan Erdoğan, nüfusu 100 bini geçen belediyelere konuk evi zorunluluğu getirildiğini ve kadına karşı suçlarda cezaların artırılarak caydırıcılığın yükseltildiğini ifade etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Şiddetle mücadelede sıfır tolerans
Şiddetle mücadelede sıfır tolerans
"Şiddetle mücadelede sıfır tolerans"
Baba evinde ağabeyini öldüren kardeşten pes dedirten ifade
Baba evinde ağabeyini öldüren kardeşten "pes" dedirten ifade
Tır üstgeçide çarptı
Tır üstgeçide çarptı
Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
6 milyon araç için 127 bin araçlık otopark var
6 milyon araç için 127 bin araçlık otopark var
A Haber konuk oldu! İşte yöresel lezzetleri
A Haber konuk oldu! İşte yöresel lezzetleri
Yılbaşı ağacını taşıyan vinç devrildi
Yılbaşı ağacını taşıyan vinç devrildi
Kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
Kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
Ekmek almak için çıkan 84 yaşındaki adam kepçenin altında kaldı
Ekmek almak için çıkan 84 yaşındaki adam kepçenin altında kaldı
’Makineyle zayıflama’ kandırmacası
'Makineyle zayıflama' kandırmacası
Evcil hayvanlar için çip süresi doluyor
Evcil hayvanlar için çip süresi doluyor
Kar ne zaman etkili olmaya başlayacak?
Kar ne zaman etkili olmaya başlayacak?
Daha Fazla Video Göster