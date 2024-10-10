10 Ekim 2024, Perşembe
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Başkan Erdoğan Pelin Karaca'nın ailesiyle görüştü

Başkan Erdoğan Pelin Karaca'nın ailesiyle görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.10.2024 18:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kaybolduktan 12 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın ailesiyle telefon görüşmesi yaptı. Acılı aileye taziyelerini ileten Başkan Erdoğan, hukuki süreci takip ettiklerini söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Pelin Karaca’nın ailesiyle görüştü
Başkan Erdoğan Pelin Karaca'nın ailesiyle görüştü
Deprem bölgesinde kalıcı konutlar teslim ediliyor!
Deprem bölgesinde kalıcı konutlar teslim ediliyor!
Kayıp Rojin’in son görüntüsü A Haber’de
Kayıp Rojin'in son görüntüsü A Haber'de
Feci kaza! Bisikletli çocuk...
Feci kaza! Bisikletli çocuk...
Dev kayalar evin yoluna kapattı!
Dev kayalar evin yoluna kapattı!
Savaş uçaklarımız hedefleri vurdu
Savaş uçaklarımız hedefleri vurdu
Seyir halindeki otomobil alev aldı
Seyir halindeki otomobil alev aldı
Beyoğlu’nda trafo patladı
Beyoğlu'nda trafo patladı
Adana’nın gönüllü turizm elçileri! 1970’ler gelmiş gibi…
Adana’nın gönüllü turizm elçileri! 1970’ler gelmiş gibi…
Gerçek zeytin yağı nasıl anlaşılır? A Haber araştırdı
Gerçek zeytin yağı nasıl anlaşılır? A Haber araştırdı
Tarladaki yangın ormana sıçradı
Tarladaki yangın ormana sıçradı
Çevre felaketi! Deniz kanalizasyon ile zehirlendi
Çevre felaketi! Deniz kanalizasyon ile zehirlendi
Daha Fazla Video Göster