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Başkan Erdoğan minik Sercan için devrede

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Giriş: 31.08.2020 11:33
Güncelleme:31.08.2020 11:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hidransefali hastası olan minik Sercan Gezenler için devreye girdi. Başkan Erdoğan, baba Ferdi Gezenler'i arayarak bilgi aldı. A Haber muhabiri Gamze Elçi, İzmir’den Sercan’ın yanından canlı yayında detayları aktardı. Elçi, Sercan'ın birazdan ameliyata alınacağı haberini verdi. Baba Ferdi Gezenler ise "Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bana bir moral verdi bir ışık yaktı evime ondan Allah razı olsun." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hidransefali hastası olan minik Sercan Gezenler için devreye girdi. Başkan Erdoğan, baba Ferdi Gezenler'i arayarak bilgi aldı. A Haber muhabiri Gamze Elçi, İzmir'den Sercan'ın yanından canlı yayında detayları aktardı. Elçi, Sercan'ın birazdan ameliyata alınacağı haberini verdi. Baba Ferdi Gezenler ise "Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bana bir moral verdi bir ışık yaktı evime ondan Allah razı olsun." dedi.

Başkan Erdoğan, çocuğun tedavisi için önce Manisa ve İzmir'de doktorlar tarafından yeniden kontrollerinin yapılacağını, eğer bir sonuç alınamazsa hemen Ankara'ya getirilerek Ankara Şehir Hastanesinde kendi doktorları tarafından ne gerekiyorsa yapılacağını belirterek aileye moral verdi.

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