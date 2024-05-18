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Başkale'de askeri araç kaza yaptı: 11 yaralı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.05.2024 15:42
Güncelleme:18.05.2024 15:42
Van'ın Başkale ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker yaralandı.
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Başkale'de askeri araç kaza yaptı: 11 yaralı
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