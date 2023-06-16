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Başarı baskısı ruh sağlığını bozuyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.06.2023 16:25
Karne tatili ve üniversite sınavı öncesi psikologlardan velilere bir takım uyarılar geliyor. A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu ve konuğu detayları aktardı.
Başarı baskısı ruh sağlığını bozuyor
Başarı baskısı ruh sağlığını bozuyor
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