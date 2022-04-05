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Barış Arduç ve Gupse Özay hakkında şoke eden gerçek ne?

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Giriş: 05.04.2022 10:39
Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ekrana dönüş yapan Barış Arduç, gündeme oturdu. Şimdiye canlandırdıklarından çok farklı bir rolle izleyici karşısına çıkan Arduç oyunculuğuyla hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Arduç'un Deliha filmleriyle hayran kitlesini arttıran Gupse Özay ile evliliği ilgi odağı oldu. Deliha setinde tanışıp geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan ikili özel hayatlarıyla merak konusu olurken aralarındaki yaş farkı da dikkat çekti. İşte sevenleri tarafından mercek altına alınan Barış Arduç ve Gupse Özay'ın yaş farkı olay oldu. Gupse Özay Barış Arduç'tan 3 yaş büyükmüş.
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