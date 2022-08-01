01 Ağustos 2022, Pazartesi
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Baraj suyu çekildi tarih ortaya çıktı!
Kars'taki Karakurt Barajı’nda su çekilince eski köy ortaya çıktı. Su seviyesinin düşmesiyle köydeki ev, cami ve kiliseler ortaya çıktı. Fotoğrafçılar da bölgeye akın etti. Sarıkamış ilçesine 28 kilometre uzaklıktaki Karakurt HES Barajı 8 Şubat 2020'de su tutmaya başlamıştı.