04 Mayıs 2023, Perşembe
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Bandırma'da silahlı saldırı kamerda!
alıkesir'in Bandırma ilçesinde oto kiralama ofisinde silahlı saldırıya uğrayan Gürcan Güler, ölümden döndü. İki mermi Güler’in oturduğu koltuğun demirine saplanırken, bir mermi de masanın üzerindeki deftere saplandı. Kasklı saldırgan olay yerinden kaçarken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Silahlı saldırı, 19 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 15.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, Bandırma 17 Eylül Mahallesi Hacı Keşfettin Caddesi üzerinde araç kiralama işi yapan Gürcan Güler (39), arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olduğu kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.