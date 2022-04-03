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Balıkesir'de dehşet evi! Eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu pompalı tüfekle öldürdü

İHA
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Giriş: 03.04.2022 12:26
Balıkesir'de gözü dönen cani koca 40 yaşındaki Fatih Akça, eşi Bilge Akça ve 3 yaşındaki oğlu Muhammed Akça'yı pompalı tüfekle vurup öldürdü. 11 yaşındaki kızı Elçin Akça ile kendisi ise yaralı halde bulunurken, 8 yaşındaki Ayaz Akça ise evden kaçarak kurtuldu.
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