Balıkesir Sındırgı depremi ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

Balıkesir Sındırgı depremi ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber’de yanıtladı

Giriş: 28.10.2025 09:18
Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bakan Yerlikaya, depremin ardından can kaybının olmadığını, kullanılmayan 3 binanın ve 1 dükkanın yıkıldığını açıkladı. Balıkesir'de okullar tedbir amaçlı tatil edildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç, A Haber'de değerlendirdi.
