28 Ekim 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Balıkesir Sındırgı depremi ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber’de yanıtladı
Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bakan Yerlikaya, depremin ardından can kaybının olmadığını, kullanılmayan 3 binanın ve 1 dükkanın yıkıldığını açıkladı. Balıkesir'de okullar tedbir amaçlı tatil edildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç, A Haber'de değerlendirdi.